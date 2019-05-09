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Социолог: 9 мая один из любимых праздников украинцев, хоть в регионах отношение разнится

Четверг, 9 мая 2019, 20:40

День победы над нацизмом во Второй мировой войне остается одним из любимых праздников украинцев, хотя отношение к нему существенно отличается в регионах Украины.

Об этом в эфире программы Громадського "Сейчас уже" сообщил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По его словам, в 2013 году 40% среди опрошенного населения Украины называли День победы праздником, который больше всего уважают или нравится.

"Сейчас это 35%, т.е. этот день продолжает оставаться одним из самых уважаемых", - отметил Паниотто.

По данным экспертов, по важности для украинцев День победы занимает 4 место после Пасхи и Рождества, которые считают важными более 80% украинцев, Нового года (75%) и 8 марта (43%). Четвертую позицию День победы делит с религиозным праздником Троицы.

Наибольшую поддержку День победы имеет среди людей старше 60 лет (45%), а среди людей до 39 лет уровень этой поддержки достигает лишь 28%.

В западных регионах 11% граждан определяют День победы как один из самых уважаемых или любимых праздников, в центре - 36%, на юге - 49%, на востоке - 55%.

По мнению эксперта, такая разница в отношении к празднику объясняется историческими условиями.

"В центре, на юге и востоке гораздо больше людей, которые сами или их родственники участвовали в войне и праздновали много лет День победы", - отметил социолог.

Темы: 9 маясоциология
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