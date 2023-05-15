War Speeches. Европейский путь против "победобесия"

Минулого тижня (8–14 травня) Україна відкинула насаджену радянською пропагандою традицію відзначати 9 травня "День Перемоги". Це викликало істерику та гостру критику в російських політиків.

Росія провела скромний парад у Москві, де майже не було військової техніки чи сенсаційних заяв. Натомість Україна продовжує адвокатувати свій вступ до ЄС і НАТО та закликає посилити постачання зброї для контрнаступу.

Нижче розповідаємо про ключові заяви і події воєнного тижня.

Російські образи за "Дєнь Побєди" та візит Урсули фон дер Ляєн до Києва

Один з останніх російсько-радянських шаблонів в Україні – День перемоги 9 травня – минулого тижня був фактично зруйнований. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, що пропонує встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

"​​Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу", – зазначив Президент.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент якнайшвидше розгляне президентську ініціативу.

Також Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи. Так ми "будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що "радянський режим, який разом із нацистським розв'язав найкривавішу війну у світу, продовжив існувати та привласнив собі заслугу перемоги. На зернах радянської ідеології у Росії визрів рашизм. І саме Росія тепер розв'язала найбільшу війну з часів Другої світової".

Речниця Європейської комісії Дана Спінант привітала рішення України святкувати День Європи 9 травня: "Це є відображенням європейської ідентичності українського народу". А на знак підтримки нашої держави біля будівлі Європейської комісії в День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

У російських чиновників у відповідь на внутрішньоукраїнські ініціативи сталася справжня істерика. Депутат Державної думи Лєонід Слуцкій назвав Володимира Зеленського "зрадником та іудою", який "зрадив власного діда" та "продав братський український народ Заходу за 30 срібняків". Речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що український президент – "нове втілення Іуди у 21 столітті" та "поплічник фашистів 80 років потому".

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін узагалі назвав День перемоги "священним святом" та заявив, що його скасуванням в Україні намагаються "стерти історичну пам'ять". Він додав, що "українців, як витратний матеріал, здають НАТО", а сама наша країна "стала колонією США". Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков підтримав Володіна та заявив: "Упевнений, що в Україні багато людей, для яких День Перемоги 9 травня – святий, священний день".

Можливо, невдоволення росіян також було продиктоване і приїздом Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн 9 травня до Києва, де вона відзначила День Європи й обговорила питання європейської інтеграції України.

Володимир Зеленський висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн та розповів, що в розмові з нею йшлося про закупівлю і постачання 1 млн снарядів для артилерії, які готовий надати Євросоюз, санкції проти Росії, а також євроінтеграцію України. Президент України заявив, що "розраховує на позитивну проміжну оцінку" щодо шляху України в ЄС вже у червні.

Оптимістично налаштований і Денис Шмигаль – він обговорив з Урсулою фон дер Ляєн виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом зі статусом кандидата в члени ЄС. Прем’єр додав, що наша країна "перебуває на завершальному етапі щодо їх виконання та тісно співпрацює з ЄС на всіх рівнях".

Що ж, будемо сподіватися, що літо стане успішним для України і на євроатлантичному фронті. Адже Президентка Європейської комісії зауважила, що Україна невтомно працює для початку переговорів про набуття членства: "Хочу висловити свою найглибшу повагу за цю роботу. Знайте, що ви можете покладатися на наші знання й підтримку в цьому процесі, який має тривати".

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Сакральне 9 травня: сумний парад "побєдобєсія" та брехня Путіна

9 травня 2023 року Російська Федерація відзначала чергову річницю перемоги у "Великій Вітчизняній війні". Саме ця концепція лежить в основі ідеології рашизму. Попри втрати в так званій "спецоперації" в Україні, російський диктатор Владімір Путін не відмовився від параду – нагадування про переможну роль СРСР у Другій світовій війні.

Парад закінчився вкрай швидко – не було великої кількості військової техніки та авіаційної частини. Президент Росії у своєму зверненні вкотре повторив усталені наративи про протистояння з Заходом.

"Проти нашої Батьківщини знову розв'язана справжня війна, але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо і Донбасу, забезпечимо свою безпеку", – сказав диктатор. Уже за два дні його прессекретар Дмітрій Пєсков зазначив, що Росія не воює в Україні, тому діє так повільно й нібито "намагається зберегти інфраструктуру і врятувати людські життя".

Очевидно, що Кремль не зміг продемонструвати своєму суспільству вагомих перемог до 9 травня, тому бреше про прагнення уникнути жертв серед мирного населення. Крім того, за відсутності успіхів на фронті в ніч на 9 травня Російська Федерація завдала удару по території України 25 ракетами, з яких 23 знищила українська протиповітряна оборона.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що агресор збільшив інтенсивність ракетних атак по українській території через потребу щось "продавати" своєму суспільству. Адже захопити Бахмут до сакральної дати російським військам так і не вдалося.

"А ненажерливе суспільство – воно там є, і ми бачимо, як воно підтримує ті чи інші радикальні дії, кількість смертей. Вони завжди радіють цьому", – прокоментував ракетні удари Зеленський.

Все це не завадило Владіміру Путіну на параді брехати про бажання миру та стабільності.

"Для Росії немає недружніх, ворожих народів ні на Заході, ні на Сході. Як і абсолютна більшість людей на планеті, ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним і стабільним", – зазначив він.

Підтримати міжнародного злочинця в Москву приїхали президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, так Путін спробував продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії та згуртувати партнерів по Співдружності Незалежних Держав (СНД), багато з яких прагнуть зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

На сумнівну роль Росії в регіональній політиці держав Центральної Азії звернув увагу у своїй статті, що вийшла на узбекистанському й азербайджанському новинних порталах, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Український політик підкреслив послідовне втручання Москви в інтеграційні процеси у регіоні для збереження своєї багаторічної ролі арбітра.

"Це не що інше, як продовження імперської практики проведення кордонів без урахування етнічних карт", – зазначає у статті Єрмак

Крім того, Росія продовжує активно вербувати на війну трудових мігрантів з Центральної Азії, аби збільшити армію та уникнути нової хвилі мобілізації росіян. Хоча у вересні минулого року влада Узбекистану, Таджикистану й Киргизстану застерігала від цього своїх громадян.

На тлі імперіалістичної політики Кремля Міністерство закордонних справ України розкритикувало участь лідерів країн Центральної Азії та Кавказу в російському параді, розцінивши це як "аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу".

Врешті, парад у Москві показав, що Путін живе в паралельній реальності. На думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, Путін є "ідеальною ілюстрацією того, що таке розщеплення свідомості з підручників із психоаналізу".

"Путін розпочинає масштабну війну, масово вбиває цивільних, влаштовує примусові депортації, ущент руйнує великі та маленькі міста, отримує по зубах і виє про те, як на нього віроломно напали", – зазначив Подоляк.

Парад у Москві тривав 40 хвилин і став найкоротшим з 1941 року. Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що швидко закінчити захід кремлівську зграю змусив насамперед страх – "пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню".

Євротур Зеленського: адвокація зброї та членства в НАТО

Президент Володимир Зеленський продовжує свої робочі поїздки. Після Фінляндії та Нідерландів Президент України відвідав Італію й Німеччину, звідки вирушив до Франції. Серед ключових тем, які він адвокатує, – вступ України до ЄС та НАТО, просування українського мирного плану, а також посилення військової допомоги, зокрема надання систем протиповітряної оборони (ППО) та сучасних західних винищувачів F-16.

13 травня Володимир Зеленський відвідав Італію, де зустрівся з очільницею уряду Джорджією Мелоні. За підсумками розмови Володимир Зеленський зазначив, що йому вдалося домовитися про зброю та ППО.

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема,безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – сказав Зеленський, не вдаючись у подробиці.

Сама ж Джорджія Мелоні вкотре підтвердила свою позицію та пообіцяла Києву повну підтримку для вступу в ЄС та допомогу в сфері реформ.

14 травня український Президент зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Після розмови очільник німецького уряду оголосив про рекордний пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 2,7 млрд євро. Наша держава отримає 30 танків Leopard 1; 4 системи ППО IRIS-t-SLM (їх доповнять 12 пусковими установками IRIS-t-SLS і сотнями керованих ракет системи); 20 БМП Marder; 18 колісних гаубиць; не менше 200 БПЛА для ведення розвідки; 100 бронемашин і близько 100 машин для логістичної підтримки.

За словами Зеленського, зброя, що увійшла в цей безпековий пакет, значно посилить захист України від російського терору.

"Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина на другому місці після США. Це дуже потужно", – додав Президент.

Також під час зустрічі з німецьким канцлером Зеленський говорив про те, що цьогоріч можуть бути визначені перспективи завершення війни – поразки країни-агресора. Володимир Зеленський та Олаф Шольц підписали спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловив підтримку руху України до членства в НАТО.

Пізно ввечері 14 травня Володимир Зеленський прибув у Францію для зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном. В офісі останнього зазначили, що зустріч між главами держав "присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України".

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", – заявив Єлисейський палац в анонсі зустрічі.

Вже 15 травня Володимир Зеленський прибув в Лондон для зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Тим часом напередодні цього візиту стало відомо, що Велика Британія передала Україні авіаційні ракети Storm Shadow із радіусом дії 250 кілометрів. Крім того, за інформацією, яку оприлюднило представництво Польщі при ЄС у себе в твіттері, Варшава передала Києву 14 із 28 винищувачів МіГ-29.

Експерти припускають, що саме радянські літаки, які Україна отримала від союзників, можуть використати для запуску ракет Storm Shadow. Однак під ці завдання можуть переобладнати й інші літаки, які є в розпорядженні української армії.

Що стосується літаків F-16, то Володимир Зеленський вірить в успіх домовленості про постачання Україні винищувачів. "Частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього", – сказав український президент.

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