"Народный фронт" пожаловался КС на роспуск Рады Зеленским
Группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что депутаты просят КС рассмотреть представление в течение двух месяцев – "в кратчайшие сроки", чтобы "общество получило ответ".
"Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции", – сказал Тетерук.
По его словам, коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции.
Тетерук подчеркнул, что с того дня начался отсчет 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.
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Напомним:
- Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.
- 21 мая президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 22 мая Верховная Рада собралась внеочередно по требованию Зеленского, но не рассмотрела его избирательные законопроекты.
- 23 мая указ о роспуске ВР вступил в силу.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- Уже можно подавать заявление о смене места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.