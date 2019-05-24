"Народный фронт" пожаловался КС на роспуск Рады Зеленским

Группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что депутаты просят КС рассмотреть это дело в течение двух месяцев – "в кратчайшие сроки", чтобы "общество получило ответ".

Напомним: