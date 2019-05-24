"Народный фронт" пожаловался КС на роспуск Рады Зеленским

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Пятница, 24 мая 2019, 15:25

Группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что депутаты просят КС рассмотреть это дело в течение двух месяцев – "в кратчайшие сроки", чтобы "общество получило ответ".

Напомним:

  • Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.
  • 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 23 мая этот указ вступил в силу.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.

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Темы: КС Народный фронт виборы Верховная Рада Злочевский


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