Климкин о решении суда по Аласании: Может, судопроизводство таки работает
Среда, 19 июня 2019, 20:05
Решение Шевченковского районного суда отменить увольнение председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании" Зураба Аласанию поддержал министр иностранных дел Павел Климкин.
Об этом он написал 19 июня в Twitter.
"Я вообще довольно аккуратно отношусь к решениям украинских судов и с осторожностью оцениваю успехи судебной реформы, но решение об отмене увольнения Зураба Аласании мне откровенно нравится. Может, украинское судопроизводство таки работает", - отметил министр.
В среду 19 июня суд отменил решение наблюдательного совета НСТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления Аласанией.
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая2019 года.
- Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.
Украинская правда