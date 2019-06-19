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Климкин о решении суда по Аласании: Может, судопроизводство таки работает

Среда, 19 июня 2019, 20:05

Решение Шевченковского районного суда отменить увольнение председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании" Зураба Аласанию поддержал министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом он написал 19 июня в Twitter.

"Я вообще довольно аккуратно отношусь к решениям украинских судов и с осторожностью оцениваю успехи судебной реформы, но решение об отмене увольнения Зураба Аласании мне откровенно нравится. Может, украинское судопроизводство таки работает", - отметил министр.

В среду 19 июня суд отменил решение наблюдательного совета НСТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления Аласанией.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая2019 года.
  • Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.

Украинская правда
Темы: Климкинсуд
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