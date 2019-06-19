"Хмурый" о следствии по сбитому MH17: Что они там курят?

Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", которого Международная следственная группа назвала одним из подозреваемых в деле о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, свою причастность к трагедии отрицает.

Об этом он заявил "Русской службе Би-би-си".

По версии следственной группы JIT (представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет сбили из российской установки "Бук" и к этому могут быть причастны россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин, а также украинец Леонид Харченко.

Дубинский ("Хмурый") в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки т.н. "ДНР". Как считает следствие, он был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в Снежное, откуда, предположительно, запустили ракету по лайнеру.

Однако Дубинский называет обвинения "бредом".

"Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение (оружия – ред.) – это из области даже не фантастики, это в Кащенко", – заявил он BBC.

Дубинский утверждает, что 17 июля 2014 года, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как полагает JIT.

"16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля", – сказал он.

"Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были затем, не вскрывая, отправлены Бородаю (первый глава "ДНР", российский политтехнолог Александр Бородай – ред.). Будь я злодеем, имел все возможности их уничтожить или привести в негодность", – заявил Дубинский.

"Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля", – добавил он.

Дубинский также сказал: "И Пулатов, и Харченко – мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в "ДНР". Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем".

"Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ", – уверяет он.

По словам Дубинского, "не в компетенции начальника контрразведки передавать, а уж тем более – отдавать, подобные приказы".

"Из вызывающего хохот. "Бук" был якобы из 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?", – съязвил он.

На вопрос, готов ли он встретиться с представителями JIT и дать показания, Дубинский ответил: "Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла".

Напомним: