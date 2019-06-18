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КС продолжит думать о роспуске Рады в закрытом режиме

Вторник, 18 июня 2019, 10:09

18 июня Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

Такой пункт есть в повестке дня КС.

Во вторник на 10:00 назначена закрытая часть пленарного заседания.

11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.

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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Темы: роспуск РадыКС
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