КС продолжит думать о роспуске Рады в закрытом режиме

18 июня Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

Такой пункт есть в повестке дня КС.

Во вторник на 10:00 назначена закрытая часть пленарного заседания.

11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.

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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним: