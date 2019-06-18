КС продолжит думать о роспуске Рады в закрытом режиме
Вторник, 18 июня 2019, 10:09
18 июня Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".
Такой пункт есть в повестке дня КС.
Во вторник на 10:00 назначена закрытая часть пленарного заседания.
11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.
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Напомним:
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.