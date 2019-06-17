Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уверен, что распустил ВР законно

Понедельник, 17 июня 2019, 14:58
Зеленский уверен, что распустил ВР законно

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента и не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа. 

Об этом 17 июня он заявил в комментарии журналистам в ходе рабочего визита в Париж, пишет Интерфакс-Украина

"Мне кажется, что решение Конституционного cуда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение", - заявил президент. 

Комментируя вопрос, как он будет реагировать, если КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский заявил: "Давайте дождемся решения".

"Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", - добавил он. 

Читайте также: 

Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд

ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним,

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
  • Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
  • Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.
  • 18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжит рассмотрение представление нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийроспуск РадыКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: