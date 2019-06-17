Зеленский уверен, что распустил ВР законно
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента и не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.
Об этом 17 июня он заявил в комментарии журналистам в ходе рабочего визита в Париж, пишет Интерфакс-Украина.
"Мне кажется, что решение Конституционного cуда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение", - заявил президент.
Комментируя вопрос, как он будет реагировать, если КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский заявил: "Давайте дождемся решения".
"Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", - добавил он.
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Напомним,
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
- Члены КС обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- Спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.
- 18 июня Конституционный суд в закрытом режиме продолжит рассмотрение представление нардепов о конституционности указа президента о роспуске ВР.