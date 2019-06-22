Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам
По состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.
"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список "Коммунистической партии Украины", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.
Также отказано в регистрации 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, говорится в сообщении.
Напомним,
- Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
- В последний день подачи документов для регистрации кандидатами в нардепы ЦИК получила пакеты документов от 1200 потенциальных кандидатов-мажоритарщиков.
- Полный список кандидатов в депутаты будет обнародован 25 июня.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
- На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- 20 июня Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске ВР VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов.
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