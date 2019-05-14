В прокуратуре объяснили, почему Крючкова выпустили из Украины

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Вторник, 14 мая 2019, 12:09

Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешила экс-владельцу компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову, подозреваемому в энергетических сделках, выехать из Украины на 10 дней.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

По его словам, прокуратуре известно о том, что Крючков покинул страну.

"САП дала разрешение. Он ходатайствовал о предоставлении разрешения на 10 дней для выезда", – объяснил Кривенко.

Подозреваемый просил выпустить его для проведения операции ребенку.

Разрешение действительно с 9 по 20 мая.

Напомним:

  • 14 мая стало известно, что Крючкова вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.
  • Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовал Крючкова с альтернативой залога 7 млн гривен.
  • Позже подозреваемый внес залог и вышел из СИЗО.
  • На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.
  • Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
  • Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
  • Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
  • В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
  • Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.
  • По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
  • 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Соня Лукашова, УП

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