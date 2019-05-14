В прокуратуре объяснили, почему Крючкова выпустили из Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешила экс-владельцу компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову, подозреваемому в энергетических сделках, выехать из Украины на 10 дней.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

По его словам, прокуратуре известно о том, что Крючков покинул страну.

"САП дала разрешение. Он ходатайствовал о предоставлении разрешения на 10 дней для выезда", – объяснил Кривенко.

Подозреваемый просил выпустить его для проведения операции ребенку.

Разрешение действительно с 9 по 20 мая.

Напомним: