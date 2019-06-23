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В АП призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства

Воскресенье, 23 июня 2019, 09:24

Администрация президента призвала полицию не допустить столкновений между сторонниками и противниками Марша равенства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Администрации в Facebook.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - заявили в АП.

Там напомнили, что президент является гарантом прав и свобод человека.

"Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции. 
  • Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
  • Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
  • В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
  • С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентаЛГБТ
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