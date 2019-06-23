В АП призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства

Администрация президента призвала полицию не допустить столкновений между сторонниками и противниками Марша равенства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Администрации в Facebook.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - заявили в АП.

Там напомнили, что президент является гарантом прав и свобод человека.

"Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним: