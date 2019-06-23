В АП призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства

358 просмотров
Воскресенье, 23 июня 2019, 09:24

Администрация президента призвала полицию не допустить столкновений между сторонниками и противниками Марша равенства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Администрации в Facebook.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - заявили в АП.

Там напомнили, что президент является гарантом прав и свобод человека.

"Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции. 
  • Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
  • Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
  • В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
  • С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Администрация президента ЛГБТ


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Банковая – так Банковая": музейщики назвали условия Зеленскому 21 июня 2019, 13:15
Зеленский ищет руководителя Государственного управления делами 20 июня 2019, 21:52
В АП предложили помощь экссотрудникам канала ZIK 20 июня 2019, 20:42
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые
СММ ОБСЕ обнаружила 30 "Градов" в оккупированных районах Луганской области
На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС
Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам
Все новости
социум

9 секретов от слепой мамы

психология

Что нужно знать о депрессии

Фото

Невероятные работы из ниток и пожелтевших листьев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів