В АП призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства
Администрация президента призвала полицию не допустить столкновений между сторонниками и противниками Марша равенства в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на странице Администрации в Facebook.
"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - заявили в АП.
Там напомнили, что президент является гарантом прав и свобод человека.
"Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и т.д.", - говорится в сообщении.
Напомним:
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции.
- Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
- Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
- В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
- С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.