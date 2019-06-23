В СИЗО, где держат Бекирова, эпидемия кори - Денисова

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Воскресенье, 23 июня 2019, 13:49

Омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что дальнейшее пребывание политзаключенного Эдема Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку там эпидемия кори.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Со ссылкой на слова адвоката Бекирова Денисова сообщила, что всех больных корью из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем.

"Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его инфицирования очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - подчеркнула Денисова.

Также адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполняли решения Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой во исполнение решения ЕСПЧ, безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина", - добавила Денисова.

Напомним:

  • 11 июня Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Однако старший следователь крымского "ФСБ" России отказался его госпитализировать.
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

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Темы: политзаключенные омбудсмен крымские татары


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