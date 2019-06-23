В СИЗО, где держат Бекирова, эпидемия кори - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что дальнейшее пребывание политзаключенного Эдема Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку там эпидемия кори.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Со ссылкой на слова адвоката Бекирова Денисова сообщила, что всех больных корью из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем.

"Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его инфицирования очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - подчеркнула Денисова.

Также адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполняли решения Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой во исполнение решения ЕСПЧ, безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина", - добавила Денисова.

Напомним: