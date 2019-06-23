ПЦУ наказала двух сторонников Филарета

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Воскресенье, 23 июня 2019, 15:27

Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельник Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.

Отмечается, что такое решение принято, "учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019 года) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г.Барвинково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

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Напомним:

  • Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что он отказался принять участие в так называемом "соборе" КП. Вместо него Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствующего на "соборе", и пообещал посвятить его в епископы.
  • 20 июня Филарет созвал "поместный собор", на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.
  • В ПЦУ не признали "собор", отметив, что собрание Филарета во Владимирском соборе означает раскол со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины церковь Филарет


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