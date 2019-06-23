У Филарета пожаловались Авакову о "репрессиях" со стороны ПЦУ

В "Украинской православной церкви Киевского патриархата" заявляют о "репрессиях" против участников "собора", который состоялся 20 июня, и ряде "откровенно преступных действий".

Об этом говорится в заявлении "УПЦ КП" от 23 июня.

Согласно сообщению, вечером 20 июня из общежития "был выселен студент богословской академии Антон Павленко, который накануне за поддержку патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, был исключен из академии": "Павленко даже не пустили в корпус на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Киева, который юридически принадлежит Киевской патриархии".

Также в "УПЦ КП" заявили, что сторонники ПЦУ "рейдерски захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря Киева, который имеет статус ставропигии и напрямую подчиняется Филарету", а также выселили архимандрита Андрея (Маруцака), который принял участие в "соборе" 20 июня.

"21 июня захвачено помещение Успенского храма на Пирогоще в Киеве, принадлежащего УПЦ КП", - заявляют у Филарета.

"Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в заявлении.

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Напомним: