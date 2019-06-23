У Филарета пожаловались Авакову о "репрессиях" со стороны ПЦУ
В "Украинской православной церкви Киевского патриархата" заявляют о "репрессиях" против участников "собора", который состоялся 20 июня, и ряде "откровенно преступных действий".
Об этом говорится в заявлении "УПЦ КП" от 23 июня.
Согласно сообщению, вечером 20 июня из общежития "был выселен студент богословской академии Антон Павленко, который накануне за поддержку патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, был исключен из академии": "Павленко даже не пустили в корпус на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Киева, который юридически принадлежит Киевской патриархии".
Также в "УПЦ КП" заявили, что сторонники ПЦУ "рейдерски захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря Киева, который имеет статус ставропигии и напрямую подчиняется Филарету", а также выселили архимандрита Андрея (Маруцака), который принял участие в "соборе" 20 июня.
"21 июня захвачено помещение Успенского храма на Пирогоще в Киеве, принадлежащего УПЦ КП", - заявляют у Филарета.
"Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в заявлении.
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Напомним:
- Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
- По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
- Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
- На 20 июня он созвал "поместный собор", который постановил "восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
- Участники съезда 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.
- На начало съезда на "собор" не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.
- В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
- 22 июня Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".
- В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельник Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.