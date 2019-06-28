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Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Пятница, 28 июня 2019, 09:22
Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина "не вмешиваться в выборы". 

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Трамп заявил 28 июня на полях саммита G20. 

Отмечается, что президент США заверил журналистов, что поднимет во время встречи с Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

"По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", ответил Трамп", - пишет "Интерфакс". 

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Напомним, 

  • 18 апреля 2019 г. Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства РФ в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа.
  • 22 марта Мюллер передал главе Разведывательного комитета Сената США, сенатору-республиканцу Ричарду Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • Россия своем вмешательство в выборы отрицает.
  • В свою очередь посольство РФ в США опубликовало 120-страничный доклад "Рашагейт-истерия. Дело о серьезной русофобии" в ответ на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. 
  • В мае президенты США и РФ обсудили по телефону расследование США о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Темы: ПутинТрампвиборы
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