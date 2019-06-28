Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

7235 просмотров
Пятница, 28 июня 2019, 09:22

Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина "не вмешиваться в выборы". 

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Трамп заявил 28 июня на полях саммита G20. 

Отмечается, что президент США заверил журналистов, что поднимет во время встречи с Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

"По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", ответил Трамп", - пишет "Интерфакс". 

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин Трамп виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп и Путин начали встречу: "Все темы обозначены" 28 июня 2019, 08:54
Путин об отравлении Скрипаля: Предатели должны быть наказаны 28 июня 2019, 00:10
Зеленский обратился к Путину из-за моряков: Верните детей родителям! 27 июня 2019, 16:38
Все новости
Главные новости
Белый дом: Трамп и Путин обсудили Украину
Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи
Все новости
Лайфхаки

Делайте этих 10 вещей утром, чтобы зарядиться позитивом на весь день

еда

10 причин отказаться от мяса

Культура

Как театр может быть вашим психологом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів