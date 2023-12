Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы

Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина "не вмешиваться в выборы".

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Трамп заявил 28 июня на полях саммита G20.

Отмечается, что президент США заверил журналистов, что поднимет во время встречи с Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

"По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", ответил Трамп", - пишет "Интерфакс".

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

