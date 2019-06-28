Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы
Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина "не вмешиваться в выборы".
Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Трамп заявил 28 июня на полях саммита G20.
Отмечается, что президент США заверил журналистов, что поднимет во время встречи с Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.
"По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", ответил Трамп", - пишет "Интерфакс".
Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".
Trump wags his finger and jokes to Putin: "Don't meddle in the election"— BBC News (World) (@BBCWorld) 28 червня 2019 р.
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Напомним,
- 18 апреля 2019 г. Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
- По итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства РФ в выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа.
- 22 марта Мюллер передал главе Разведывательного комитета Сената США, сенатору-республиканцу Ричарду Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
- Россия своем вмешательство в выборы отрицает.
- В свою очередь посольство РФ в США опубликовало 120-страничный доклад "Рашагейт-истерия. Дело о серьезной русофобии" в ответ на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года.
- В мае президенты США и РФ обсудили по телефону расследование США о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.