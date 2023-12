Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори

Президент США Дональд Трамп попросив президента РФ Володимира Путіна "не втручатися у вибори".

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це Трамп заявив 28 червня на полях саміту G20.

Зазначається, що президент США запевнив журналістів, що підніме під час зустрічі з Путіним тему російського втручання в американські вибори.

"За повідомленням американських журналістів, перед переговорами з Путіним в Осаці Трампа запитали, чи скаже він російському лідерові про неприпустимість такого втручання у вибори 2020 року. "Звичайно, я зроблю це", відповів Трамп", - пише "Інтерфакс".

Потім, повернувшись до Путіна, він, посміхнувшись, двічі сказав: "Будь ласка, не втручайтеся в вибори".

Trump wags his finger and jokes to Putin: "Don't meddle in the election"



[Tap to expand] https://t.co/wIrHpMzMvn pic.twitter.com/7yjZmCeFQk