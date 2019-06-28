Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори
Президент США Дональд Трамп попросив президента РФ Володимира Путіна "не втручатися у вибори".
Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це Трамп заявив 28 червня на полях саміту G20.
Зазначається, що президент США запевнив журналістів, що підніме під час зустрічі з Путіним тему російського втручання в американські вибори.
"За повідомленням американських журналістів, перед переговорами з Путіним в Осаці Трампа запитали, чи скаже він російському лідерові про неприпустимість такого втручання у вибори 2020 року. "Звичайно, я зроблю це", відповів Трамп", - пише "Інтерфакс".
Потім, повернувшись до Путіна, він, посміхнувшись, двічі сказав: "Будь ласка, не втручайтеся в вибори".
Trump wags his finger and jokes to Putin: "Don't meddle in the election"— BBC News (World) (@BBCWorld) 28 червня 2019 р.
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Нагадаємо,
- 18 квітня 2019 року Міністерство юстиції США оприлюднило звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
- За підсумками розслідування, ні Трамп, ні будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання РФ у вибори 2016 року.
- Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа.
- 22 березня Мюллер передав главі Розвідувального комітету Сенату США, сенатору-республіканцю Річарду Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
- Через два дні Барр оприлюднив лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
- Росія своє втручання у вибори в США заперечує.
- У свою чергу посольство РФ в США опублікувало 120-сторінкову доповідь "Рашагейт-істерія. Справа про серйозну русофобію" у відповідь на розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Москви у вибори президента США 2016 року.
- У травні президенти США і РФ обговорили по телефону розслідування США про російське втручання в американські вибори 2016 року.