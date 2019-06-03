Гендиректор завода им. Малышева заявляет, что ему угрожают расправой
Новому гендиректору харьковского государственного предприятия "Завод имени Малышева" Александру Чурсину и его семье угрожают расправой, если он не откажется от должности.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Отмечается, что государственный концерн "Укроборонпром", в который входит завод имени Малышева, требует от правоохранителей обеспечить безопасность Чурсина и его семьи.
До Чурсина главенствующую должность на заводе занимал Александр Хлань. Его назначили гендиректором в 2016 году, а освободили от обязанностей в этом году "в связи с завершением действия контракта".
Хлань обжаловал свое увольнение в Коминтерновском районном суде Харькова. Также сообщается, что в его поддержку был организован митинг у проходной завода.
Суд признал правомерность увольнения Хланя, однако Чурсину начали звонить с угрозами.
В Укроборонпроме уже обратились в правоохранительные органы и призвали бывшего руководителя завода "не ставить личные амбиции выше интересов предприятия и бронетанковой отрасли".
Напомним:
- Издание "Bihus.info" в феврале-марте обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. НАБУ начало служебное расследование.
- В мае Кабинет Министров выделил 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".
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