Гендиректор завода им. Малышева заявляет, что ему угрожают расправой

Новому гендиректору харьковского государственного предприятия "Завод имени Малышева" Александру Чурсину и его семье угрожают расправой, если он не откажется от должности.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что государственный концерн "Укроборонпром", в который входит завод имени Малышева, требует от правоохранителей обеспечить безопасность Чурсина и его семьи.

До Чурсина главенствующую должность на заводе занимал Александр Хлань. Его назначили гендиректором в 2016 году, а освободили от обязанностей в этом году "в связи с завершением действия контракта".

Хлань обжаловал свое увольнение в Коминтерновском районном суде Харькова. Также сообщается, что в его поддержку был организован митинг у проходной завода.

Суд признал правомерность увольнения Хланя, однако Чурсину начали звонить с угрозами.

В Укроборонпроме уже обратились в правоохранительные органы и призвали бывшего руководителя завода "не ставить личные амбиции выше интересов предприятия и бронетанковой отрасли".

Напомним: