Кабмин выделил 32 миллиона на аудит "Укроборонпрома"

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Среда, 22 мая 2019, 11:40

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду.

"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы "Укроборонпром" начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, в среду, 22 мая, в парламент будет внесен проект закона относительно прозрачной работы Концерна во всех вопросах, касающихся военной тематики и закупок в этой сфере.

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Напомним:

  • Ранее Кабинет министров обязал государственный концерн "Укроборонпром" в течение 10 дней начать финансовый аудит компании.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения действующего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны заявил, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Данные системы закупок "Prozorro" свидетельствуют, что тендер на международный аудит "Укроборонпрома", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
  • В НАБУ расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".
  • 16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО, который предусматривает аудит "Укроборонпрома".
  • Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что аудит госконцерна обойдется бюджету в почти 5 млн долларов.
  • Аудит "Укроборонпрома", проведенный ранее, показал, что почти половина предприятий - неэффективны.
  • Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил помощь Гройсману в проверке расходов "Укроборонпрома".

Яна Миланова, УП

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Темы: Кабинет министров Укроборонпром


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