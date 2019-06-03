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Гендиректор заводу ім. Малишева заявляє, що йому погрожують розправою

Понеділок, 3 червня 2019, 18:03

Новопризначеному гендиректору харківського державного підприємства "Завод імені Малишева" Олександру Чурсіну та його родині погрожують розправою, якщо він не відмовиться від посади.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Зазначається, що державний концерн "Укроборонпром", до якого входить завод імені Малишева, вимагає від правоохоронців гарантувати безпеку Чурсіна та його сім’ї.

До Чурсіна головуючу посаду на заводі обіймав Олександр Хлань. Його призначили гендиректором у 2016 році, а звільнили цьогоріч "у зв’язку із завершенням дії контракту".

Хлань оскаржив своє звільнення у Комінтернівському районному суді Харкова. Також, повідомляється, що на його підтримку було організовано мітинг біля прохідної заводу.

Суд визнав правомірність звільнення Хланя, проте Чурсіну почали телефонувати з погрозами.

В Укроборонпромі вже звернулися до правоохоронних органів і закликали колишнього керівника заводу "не ставити особисті амбіції вище за інтереси підприємства та бронетанкової галузі".

Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. НАБУ розпочало службове розслідування.
  • У травні Кабінет Міністрів виділив 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Українська правда

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Теми: УкроборонпромХарків
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