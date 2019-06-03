На выборы в Раду пойдет почти 2 млрд, ЦИК уже распределил деньги
Центральная избирательная комиссия распределила 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен, выделенных на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.
Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 3 июня, сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что по результатам распределения, расходы ЦИК составят 406 млн 802 тысяч гривен.
"На окружные избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.
Также комиссия утвердила средние нормы расходов окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.
Напомним:
- Ранее глава ЦВК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок Центризберком не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
- Поэтому Центризбирком обращался к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.
- Также Слипачук заявляла, что ЦИК не успеет напечатать избирательные бюллетени из-за нехватки времени.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва, позже указ опубликовали и он вступил в силу.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.