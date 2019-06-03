На выборы в Раду пойдет почти 2 млрд, ЦИК уже распределил деньги

Центральная избирательная комиссия распределила 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен, выделенных на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 3 июня, сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что по результатам распределения, расходы ЦИК составят 406 млн 802 тысяч гривен.

"На окружные избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.

Также комиссия утвердила средние нормы расходов окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.

Напомним: