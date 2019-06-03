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На выборы в Раду пойдет почти 2 млрд, ЦИК уже распределил деньги

Понедельник, 3 июня 2019, 18:19

Центральная избирательная комиссия распределила 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен, выделенных на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 3 июня, сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что по результатам распределения, расходы ЦИК составят 406 млн 802 тысяч гривен.

"На окружные избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.

Также комиссия утвердила средние нормы расходов окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.

Напомним:

  • Ранее глава ЦВК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок Центризберком не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
  • Поэтому Центризбирком обращался к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.
  • Также Слипачук заявляла, что ЦИК не успеет напечатать избирательные бюллетени из-за нехватки времени.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва, позже указ опубликовали и он вступил в силу.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. 

Украинская правда
Темы: ЦИКВерховная Радавиборыденьги
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