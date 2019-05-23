ЦИК предупредила, что не успевает подготовиться к выборам

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

Об этом она сказала во время брифинга в четверг.

По ее словам, в настоящее время существует ряд проблем, которые являются очень существенными для обеспечения предвыборной кампании в соответствии с законодательством.

В частности, вопросы, связанные с несогласованностями закона о выборах народных депутатов и проблемы, связанные с законом о государственных закупках.

"К сожалению, я сегодня наблюдала заявление Максима Нефедова, которое не соответствует действительности ни в одном своем смысле. И мне обидно это понимать, потому что ЦИК еще с 2016 года поднимала этот вопрос. И, непосредственно я сидела за одним столом с Максимом Нефедовым в ноябре 2018 года, когда мы решали вопрос закупок на президентские и задавали вопросы, почему он еще более актуален для выборов народных депутатов", - сказала Слипачук.

"Это не слухи. Это был прямой откровенный разговор, в котором было очень тяжело найти взаимопонимание. Для чего мы и обращались с просьбой принять соответствующие законы в течение всего времени. Неоднократно. И обращались в Верховную Раду в том числе", - добавила она.

Председатель ЦИК отметила, что сравнение Нефедова закупок для избирательного процесса с закупками для цирков, путешествующих по Украине, неуместно.

Она отметила, что в течение процесса подготовки к президентским выборам были внесены соответствующие изменения в приказ правительства, но этого недостаточно, чтобы иметь возможность провести в соответствии с законами о публичных закупках, все тендерные процедуры, тем больше за 58 дней, оставшихся до выборов.

Слипачук обратилась к президенту, парламенту и Кабинету министров с призывом немедленно принять необходимые решения, которые позволят провести внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик.

В противном случае, по ее словам, по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

"Мы обнародуем информацию на сайте ЦИК. Относительно именно применения тендерных процедур в соответствии с законом о публичных закупках в рамках избирательного процесса. Почему это невозможно, в каких вопросах не совпадает ни со сроками, ни с полномочиями, ни с тем, каким образом выделяются и обрабатываются средства", - сказала председатель ЦИК.

Она добавила, что международные торги невозможно с юридической точки зрения провести за двухмесячный период и в будущем могут быть обжалования.

Кроме того, комментируя предложенные Зеленским изменения в закон о тендерных закупках ЦИК, Слипачук отметила, что не имела возможности с ним ознакомиться.

Об изменениях в закон о выборах народных депутатов, предложенных Зеленским на рассмотрение парламента, то председатель ЦИК отметила, что за два месяца до выборов нельзя принимать закон "с колена", поскольку нарушаются избирательные права граждан.

Также она добавила, что несмотря на заявления об обжаловании роспуска Рады, избирательный процесс запущен и остановить его невозможно.

Напомним: