ЦИК требует у Зеленского, ВР и Кабмина разобраться с условиями тендеров на выборы
Центральная избирательная комиссия обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.
Об этом сообщается в пресс-релизе ЦИК 24 мая.
Центризбирком просит органы власти урегулировать проведение публичных закупок во время внеочередных выборов народных депутатов.
В частности, главу государства, пардамент и правительство просят обеспечить безотлагательное принятие Радой изменений в закон "О публичных закупках".
От Минэкономики требуют предоставить предложения по урегулированию тендерных процессов.
"Решение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок", – утверждают в ЦИК.
Напомним:
- Ранее глава ЦВК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок Центризберком не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- 22 мая Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины относительно изменения избирательного законодательства, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
- А также не проголосовали за внесение в повестку дня сессии законопроекта президента о публичных закупок во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua