ЦИК требует у Зеленского, ВР и Кабмина разобраться с условиями тендеров на выборы

Центральная избирательная комиссия обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЦИК 24 мая.

Центризбирком просит органы власти урегулировать проведение публичных закупок во время внеочередных выборов народных депутатов.

В частности, главу государства, пардамент и правительство просят обеспечить безотлагательное принятие Радой изменений в закон "О публичных закупках".

От Минэкономики требуют предоставить предложения по урегулированию тендерных процессов.

"Решение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок", – утверждают в ЦИК.

Напомним: