Глава полиции Киевщины подал в отставку из-за смерти мальчика

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Вторник, 4 июня 2019, 00:37

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает Громадское.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания МВД в Киеве сообщил, что Ценов просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно место проведения ООС", - сказал он.

Князев отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Отметим, что на вопрос журналистов Князев и Ценов отвечать отказались.

"Это официальное заявление председателя Нацполиции, все остальные комментарии завтра утром", - заявил Князев.

На вопрос о переквалификации статьи по делу председатель Нацполиции ответил: "Это вопрос к ГБР".

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
  • 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
  • Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Темы: полиция убийство Киевская область


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