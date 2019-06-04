Глава полиции Киевщины подал в отставку из-за смерти мальчика
Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.
Об этом сообщает Громадское.
Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания МВД в Киеве сообщил, что Ценов просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.
"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно место проведения ООС", - сказал он.
Князев отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.
Отметим, что на вопрос журналистов Князев и Ценов отвечать отказались.
"Это официальное заявление председателя Нацполиции, все остальные комментарии завтра утром", - заявил Князев.
Глава Нацполіції Київщини Ценов подав у відставку та попрохав направити його на Донбас у зону ООС — так він відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова. У Нацполіції також повідомили, що хлопчика поранили службовці Групи реагування патрульної поліції pic.twitter.com/EubxVhiOi0— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 червня 2019 р.
На вопрос о переквалификации статьи по делу председатель Нацполиции ответил: "Это вопрос к ГБР".
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
- 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
- Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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