Глава полиции Киевщины подал в отставку из-за смерти мальчика

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает Громадское.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания МВД в Киеве сообщил, что Ценов просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно место проведения ООС", - сказал он.

Князев отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Отметим, что на вопрос журналистов Князев и Ценов отвечать отказались.

"Это официальное заявление председателя Нацполиции, все остальные комментарии завтра утром", - заявил Князев.

Глава Нацполіції Київщини Ценов подав у відставку та попрохав направити його на Донбас у зону ООС — так він відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова. У Нацполіції також повідомили, що хлопчика поранили службовці Групи реагування патрульної поліції pic.twitter.com/EubxVhiOi0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 червня 2019 р.

На вопрос о переквалификации статьи по делу председатель Нацполиции ответил: "Это вопрос к ГБР".

Напомним: