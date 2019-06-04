Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения с РФ

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Вторник, 4 июня 2019, 09:48

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине необходимо сформировать четкую политику в отношении взаимоотношений с Россией.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", - сказал Вакарчук

По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику в отношении России, без двойных стандартов.

"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет (с РФ - ред), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо - и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России, без двойных стандартов ", - подчеркнул он.

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Напомним:

  • 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
  • 28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.

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Темы: Вакарчук Голос законодательство Росcия


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