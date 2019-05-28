Вакарчук: "Голос" не будет объединяться с "брендами" и кое-что разрушит
Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 28 мая.
"Кое-кто пытается без нас нас женить", – отметил лидер группы "Океан Эльзы", который планирует повести партию на парламентские выборы.
"Партия "Голос" не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", – заявил он.
"Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!", – предупредил Вакарчук.
Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.
По его словам, скоро состоится съезд партии "Голос" – и на нем "в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами".
"И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас. Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую", – заявил Вакарчук.
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Напомним:
- 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- Чтобы иметь возможность участвовать в парламентских выборах, другую партию, созданную в 2015 году, перерегистрировали под названием "Голос".
- 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
- В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
- Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов.
- Своей целью Вакарчук назвал освобождение граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении на территории России.