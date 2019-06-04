У Вакарчука показали "автобус перемен"

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Вторник, 4 июня 2019, 13:43

Партия певца и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" опубликовала снимок автобуса, на котором сторонники партии отправятся во всеукраинский тур.

Об этом говорится в заметке партии 4 июня во Facebook.

"Наши свеженькие автобусы уже готовы отправляться. Стартуем 7 июня с Киева! Винница 9 июня, Хмельницкий 11 июня, Черновцы 12 июня, Ивано-Франковск 14 июня", - написали в "Голосе".

 

29 мая певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что с партией "Голос" едет во всеукраинский "Тур перемен".

Команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне и посетит более 300 городов и городков Украины.

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Напомним:

  • 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • 30 мая Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Верховная Рада партии


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