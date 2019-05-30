Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

По словам Вакарчука, после просмотра анкет волонтеров и индивидуальных собеседований с ними, он понял, "что там не просто помощники, там есть люди, которые и являются настоящими изменениями".

"Именно поэтому партия "Голос" приняла беспрецедентное для украинской политики решение – мы предлагаем нашим волонтерам становиться участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Раду", - сказал Вакарчук.

Сейчас, по его словам, в список уже отобрали более 50 "интересных и достойных кандидатов".

"И это только начало. И мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах. Поэтому соглашайтесь идти к нам, если вы соответствуете знаменитым критериям партии "Голос". Сделаем политику открытой", - подытожил Вакарчук.

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Напомним: