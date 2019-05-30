Вакарчук взял в партийный список волонтеров "Голоса"

448 просмотров
Четверг, 30 мая 2019, 17:25

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

По словам Вакарчука, после просмотра анкет волонтеров и индивидуальных собеседований с ними, он понял, "что там не просто помощники, там есть люди, которые и являются настоящими изменениями". 

"Именно поэтому партия "Голос" приняла беспрецедентное для украинской политики решение – мы предлагаем нашим волонтерам становиться участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Раду", - сказал Вакарчук.

Сейчас, по его словам, в список уже отобрали более 50 "интересных и достойных кандидатов".

"И это только начало. И мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах. Поэтому соглашайтесь идти к нам, если вы соответствуете знаменитым критериям партии "Голос". Сделаем политику открытой", - подытожил Вакарчук.

Читайте также Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы

Напомним:

  • 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
  • 28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук виборы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вакарчук поделился идеями, как побороть кнопкодавство в Раде 30 мая 2019, 17:20
Вакарчук с "Голосом" едет во всеукраинский тур 29 мая 2019, 18:26
Вакарчук: "Голос" не будет объединяться с "брендами" и кое-что разрушит 28 мая 2019, 12:57
Все новости
Главные новости
Порошенко присоединился к партии "ЕС" и обнародовал номер партбилета
Появился проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике
Неудачная отставка Гройсмана: как фракции голосовали за увольнение премьера
В прокуратуре рассказали о версиях катастрофы военного вертолета
Все новости
здоровье

Кишечник может отвечать за нашу тревожность

Опыт

История женщины, которая преодолела насилия в семье

мнение

Как лучше учиться? Советы от Эйнштейна

Поиск по сайту
Архив
Весь архів