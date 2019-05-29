Вакарчук с "Голосом" едет во всеукраинский тур
Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что с партией "Голос" едет во всеукраинский "Тур перемен".
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.
"Я зову вас в тур. Это будет большой тур изменений с которым мы объедем всю страну с запада на восток, с севера на юг", - анонсировал глава партии "Голос".
По его словам, будет "много живого человеческого общения и много рок-н-ролла".
"Если вы с нами - соглашайтесь. Записывайтесь на сайт "ГолосЗмин.орг" и давайте изменим нашу страну вместе", - призвал Вакарчук.
В заметке он также опубликовал приглашение и открыл регистрацию для волонтеров.
Отмечается, что команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне и посетит более 300 городов и городков Украины.
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Напомним:
- 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
- В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
- 28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.