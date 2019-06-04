Кернес отреагировал на "пас" Зеленского: Пора возвращаться с Майданов

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Вторник, 4 июня 2019, 17:31

Мэр Харькова заявляет, что вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета.

Об этом говорится в заявлении мэра, распространенном 4 июня, в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию".

"... раз я как харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству", - заявляет Кернес.

По словам мэра, вопрос будет "решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения".

Кернес отмечает, что при этом станция метро, ​​носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием "Дворец спорта".

"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - заявил Кернес.

Он напомнил, что был против "декоммунизации" имени Жукова, учитывая его "роль в освобождении Харькова".

Кернес также напомнил о петиции с просьбой вернуть прежнее название проспекта, которая набрала больше 5000 голосов.

Напомним:

  • Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня отметила, что Владимир Зеленский призывает власти Харькова решить правовую коллизию относительно декоммунизации маршала Жукова.
  • По словам Мендель это предполагает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.
  • В то же время в Украинском институте национальной памяти (УИНП) оппонировали Зеленскому, отрицая наличие юридической коллизии. "Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не принадлежат. Снесенный в Харькове памятник должен быть демонтирован", - заявили там.
  • Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
  • В воскресенье у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.

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Темы: Харьков Кернес


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