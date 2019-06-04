Кернес отреагировал на "пас" Зеленского: Пора возвращаться с Майданов

Мэр Харькова заявляет, что вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета.

Об этом говорится в заявлении мэра, распространенном 4 июня, в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию".

"... раз я как харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству", - заявляет Кернес.

По словам мэра, вопрос будет "решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения".

Кернес отмечает, что при этом станция метро, ​​носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием "Дворец спорта".

"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - заявил Кернес.

Он напомнил, что был против "декоммунизации" имени Жукова, учитывая его "роль в освобождении Харькова".

Кернес также напомнил о петиции с просьбой вернуть прежнее название проспекта, которая набрала больше 5000 голосов.

Напомним: