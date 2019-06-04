Кернес отреагировал на "пас" Зеленского: Пора возвращаться с Майданов
Мэр Харькова заявляет, что вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета.
Об этом говорится в заявлении мэра, распространенном 4 июня, в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию".
"... раз я как харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству", - заявляет Кернес.
По словам мэра, вопрос будет "решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения".
Кернес отмечает, что при этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием "Дворец спорта".
"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - заявил Кернес.
Он напомнил, что был против "декоммунизации" имени Жукова, учитывая его "роль в освобождении Харькова".
Кернес также напомнил о петиции с просьбой вернуть прежнее название проспекта, которая набрала больше 5000 голосов.
Напомним:
- Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня отметила, что Владимир Зеленский призывает власти Харькова решить правовую коллизию относительно декоммунизации маршала Жукова.
- По словам Мендель это предполагает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.
- В то же время в Украинском институте национальной памяти (УИНП) оппонировали Зеленскому, отрицая наличие юридической коллизии. "Памятники Георгию Жукову являются символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не принадлежат. Снесенный в Харькове памятник должен быть демонтирован", - заявили там.
- Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
- В воскресенье у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
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