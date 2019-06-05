Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения нового судебного процесса

Среда, 5 июня 2019, 01:02

Пола Манафорта, осужденного за налоговые и банковские махинации, могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Манафорта.

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа сейчас находится в Федеральном пенитенциарном учреждении в Лоретто (штат Пенсильвания) после того, как был приговорен к 7,5 годам за налоговое и банковое мошенничество.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что Манафорта переведут в тюрьму "Райкерс-Айленд" в июне.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует попросить судью, чтобы его подзащитный оставался в тюрьме Пенсильвании до суда, поскольку пребывание в Лоретто позволит ему быть ближе к семье и лучше подготовиться к судебному процессу.

По словам адвоката, прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

В прокуратуре Манхэттена пока не прокомментировали ситуацию.

"Манафорту было предъявлено обвинение в мошенничестве с жилищной ипотекой и других преступлениях в Нью-Йорке в марте на фоне беспокойства, что он может получить президентское помилование от Трампа. Президенты имеют право выдавать помилования на федеральные преступления, а не на государственные", - говорится в материале.

Напомним:

  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: