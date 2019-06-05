Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения нового судебного процесса

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Среда, 5 июня 2019, 01:02

Пола Манафорта, осужденного за налоговые и банковские махинации, могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Манафорта.

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа сейчас находится в Федеральном пенитенциарном учреждении в Лоретто (штат Пенсильвания) после того, как был приговорен к 7,5 годам за налоговое и банковое мошенничество.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что Манафорта переведут в тюрьму "Райкерс-Айленд" в июне.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует попросить судью, чтобы его подзащитный оставался в тюрьме Пенсильвании до суда, поскольку пребывание в Лоретто позволит ему быть ближе к семье и лучше подготовиться к судебному процессу.

По словам адвоката, прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

В прокуратуре Манхэттена пока не прокомментировали ситуацию.

"Манафорту было предъявлено обвинение в мошенничестве с жилищной ипотекой и других преступлениях в Нью-Йорке в марте на фоне беспокойства, что он может получить президентское помилование от Трампа. Президенты имеют право выдавать помилования на федеральные преступления, а не на государственные", - говорится в материале.

Напомним:

  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

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Темы: Манафорт США


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