Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения нового судебного процесса

Пола Манафорта, осужденного за налоговые и банковские махинации, могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Манафорта.

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа сейчас находится в Федеральном пенитенциарном учреждении в Лоретто (штат Пенсильвания) после того, как был приговорен к 7,5 годам за налоговое и банковое мошенничество.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что Манафорта переведут в тюрьму "Райкерс-Айленд" в июне.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует попросить судью, чтобы его подзащитный оставался в тюрьме Пенсильвании до суда, поскольку пребывание в Лоретто позволит ему быть ближе к семье и лучше подготовиться к судебному процессу.

По словам адвоката, прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

В прокуратуре Манхэттена пока не прокомментировали ситуацию.

"Манафорту было предъявлено обвинение в мошенничестве с жилищной ипотекой и других преступлениях в Нью-Йорке в марте на фоне беспокойства, что он может получить президентское помилование от Трампа. Президенты имеют право выдавать помилования на федеральные преступления, а не на государственные", - говорится в материале.

Напомним: