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Один из подозреваемых в убийстве ребенка трижды избежал ротации на восток – Князев

Пятница, 7 июня 2019, 10:28
Один из подозреваемых в убийстве ребенка трижды избежал ротации на восток – Князев

Один из полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды избегал ротации на восток Украины.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире канала "1+1", опережает "Радио Свобода".

Он напомнил, что полицейские, которые не прошли переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, части которых сейчас оккупированы незаконными вооруженными формированиями.

"Один из этих негодяев восстановился на службе в 2018 году. Кстати, по моему приказу все полицейские, которые восстановились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую области. Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы", – сказал Князев.

Однако, по его словам, один из подозреваемых ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды.

"Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направление на восток. И как раз в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в той же районной больнице, где умер ребенок", – отметил глава Нацполиции.

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Напомним:

  • 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха мужчины стреляли по металлических банках из огнестрельного оружия – и пуля попала в 5-летнего мальчика в соседнем дворе.
  • 3 июня стало известно, что 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице. 5 июня ребенка похоронили в его родном городе.
  • 6 июня стало известно, что бывший начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов, который ушел в отставку якобы из-за гибели ребенка, стал руководителем полиции в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияубийствоКнязев СергейОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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