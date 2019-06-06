Ценов, который уехал на Донбасс из-за убийства ребенка, возглавит полицию ООС

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, которого отправили на Донбасс после смерти 5-летнего ребенка, возглавит в зоне проведения Операции объединенных сил полицейские силы.

Об этом 6 июня сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - написал он.

По словам Аброськина, в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции.

"Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - добавил он.

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Напомним: