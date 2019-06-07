От партии Гройсмана не будет мажоритарщиков на выборах в ВР
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Пятница, 7 июня 2019, 16:08
Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.
Об этом рассказал журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас не будет кандидатов по мажоритарке", - сказал он
Сообщается, что, объясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.
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Напомним:
- Премьер-министр Владимир Гройсман ведет на выборы в Верховную Раду партию "Украинская стратегия Гройсмана", к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и министров.
- "Украинская правда" сообщала, что в первой пятерке списка политсилы, кроме самого Гройсмана, могут министр Кабинета Министров, соратник премьера Александр Саенко и министр финансов Оксана Маркарова.
- Решение идти на парламентские выборы самостоятельно, отмежевавшись от команды экс-президента Петра Порошенко, Владимир Гройсман принял после нескольких месяцев переговоров с "Народным фронтом" Арсения Яценюка.
- Гройсман и Яценюк могли создать партию двух премьеров, которая состояла бы пополам из соратников одного и второго, но этому помешали прогнозы относительно реального прохождения представителей новой партии в Раду.
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