От партии Гройсмана не будет мажоритарщиков на выборах в ВР

1551 просмотр
Пятница, 7 июня 2019, 16:08

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

Об этом рассказал журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас не будет кандидатов по мажоритарке", - сказал он

Сообщается, что, объясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.

Читайте также: Последний шанс. Почему Гройсман не хочет объединяться с Порошенко

Напомним:

  • Премьер-министр Владимир Гройсман ведет на выборы в Верховную Раду партию "Украинская стратегия Гройсмана", к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и министров.
  • "Украинская правда" сообщала, что в первой пятерке списка политсилы, кроме самого Гройсмана, могут министр Кабинета Министров, соратник премьера Александр Саенко и министр финансов Оксана Маркарова.
  • Решение идти на парламентские выборы самостоятельно, отмежевавшись от команды экс-президента Петра Порошенко, Владимир Гройсман принял после нескольких месяцев переговоров с "Народным фронтом" Арсения Яценюка.
  • Гройсман и Яценюк могли создать партию двух премьеров, которая состояла бы пополам из соратников одного и второго, но этому помешали прогнозы относительно реального прохождения представителей новой партии в Раду.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гройсман Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ 7 июня 2019, 14:10
Гройсман возмутился повышению цен на газ "прожорливым монополистом" 5 июня 2019, 12:03
Успех или провал: как оценить работу правительства Гройсмана? 3 июня 2019, 17:30
Все новости
Главные новости
Порошенко призвал разведку устроить Зеленскому "ликбез"
Экс-глава Хозсуда времен Януковича отсудил себе статус и часть имущества
Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ
Медведчук и Бойко снова полетели в РФ на “переговоры”
Все новости
еда

20 продуктов, которыми можно заменить мясо

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

исследование

Как ожирение влияет на психику

Поиск по сайту
Архив
Весь архів