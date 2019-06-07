От партии Гройсмана не будет мажоритарщиков на выборах в ВР

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

Об этом рассказал журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас не будет кандидатов по мажоритарке", - сказал он

Сообщается, что, объясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.

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Напомним: