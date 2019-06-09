Нардеп-беглец Онищенко тоже хочет побороться за место в Раде

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу (Киевская обл. - ред.)", - заявил Онищенко.

Для этого нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в ЦИК.

Ранее нардеп-беглец заявлял о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе, также он заявлял, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

По словам Онищенко, также он намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем.

Напомним,