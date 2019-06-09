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Нардеп-беглец Онищенко тоже хочет побороться за место в Раде

Воскресенье, 9 июня 2019, 20:08
Нардеп-беглец Онищенко тоже хочет побороться за место в Раде

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу (Киевская обл. - ред.)", - заявил Онищенко. 

Для этого нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в ЦИК. 

Ранее нардеп-беглец заявлял о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе, также он заявлял, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

По словам Онищенко, также он намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем. 

Напомним, 

  • Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.
  • В феврале в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.
  • В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.
  • Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
  • Дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.
  • 22 мая 2019 года в Печерском суде должно было состояться заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд должен был решить, снимать ли с розыска Онищенко. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенковиборыВерховная Рада
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