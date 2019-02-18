Обвинительный акт в отношении Онищенко направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в так называемом "газовом деле" в отношении нардепа Александра Онищенко и его финансового директора.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) УК Украины", - говорится в сообщении.

Финансового директора обвиняют по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов), ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УК Украины.

В САП напомнили, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось в порядке специального досудебного расследования.

Также отмечается, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, поэтому эти документы вручили их защитникам.

В САП добавили, что обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде.

"В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства", - говорится в сообщении.

Напомним: