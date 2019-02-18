Обвинительный акт в отношении Онищенко направили в суд

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Понедельник, 18 февраля 2019, 10:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в так называемом "газовом деле" в отношении нардепа Александра Онищенко и его финансового директора.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) УК Украины", - говорится в сообщении.

Финансового директора обвиняют по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов), ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УК Украины.

В САП напомнили, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось в порядке специального досудебного расследования.

Также отмечается, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, поэтому эти документы вручили их защитникам.

В САП добавили, что обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде.

"В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
  • Онищенко на это заявил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
  • 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал Онищенко.
  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • Экс-главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015-2016 годов он, в интересах Онищенко, приказывал руководителям терорганов ГФС принимать решение о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас ", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.
  • По состоянию на апрель 2018 года, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Украинская правда

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Темы: Онищенко Антикоррупционная прокуратура суд


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