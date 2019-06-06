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Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Четверг, 6 июня 2019, 11:09

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Портнов сообщил в своем telegram-канале, реагируя на обвинения Цеголко президента Владимира Зеленского в плагиате речи Порошенко.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров с ситуативной комнаты СНБО", - написал Портнов. 

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили, что вызвали Цеголко на 7 июня на допрос по этому делу. Но ни времени, ни других деталей не уточнили, ссылаясь на тайну следствия.

 

Напомним:

  • 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
  • На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.
  • Заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что в ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко.
  • 29 мая Государственное бюро расследований заявило, что открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента. 
  • 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину. 
  • 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал второе заявление против Порошенко.
  • Позже Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • 24 мая Портнов заявил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже третье заявление относительно преступлений бывшего главы государства Петра Порошенко.
  • Относительно самого Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: ПортновГБРдопросСНБО
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