Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Портнов сообщил в своем telegram-канале, реагируя на обвинения Цеголко президента Владимира Зеленского в плагиате речи Порошенко.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров с ситуативной комнаты СНБО", - написал Портнов.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили, что вызвали Цеголко на 7 июня на допрос по этому делу. Но ни времени, ни других деталей не уточнили, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним: