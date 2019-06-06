Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Портнов сообщил в своем telegram-канале, реагируя на обвинения Цеголко президента Владимира Зеленского в плагиате речи Порошенко.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров с ситуативной комнаты СНБО", - написал Портнов.

Он добавил, что "пора массово задерживать и рассаживать по тюрьмам, а то у них стало много свободного времени сравнивать тексты выступлений.".

"У меня бы они уже по две недели в карцере сидели и сравнивали бы с адвокатами тексты своего последнего слова", - подытожил Портнов.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Цеголко и в ГБР, но они пока не отвечают на звонки.

Напомним: