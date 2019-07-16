Омбудсмен России прокомментировала возможность обмена Вышинского на украинских моряков

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова 15 июля приехала на суд по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и прокомментировала его возможен обмен на 24 украинских моряков, арестованных в Москве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как о обменный фонд. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и добиваться оправдательного приговора ", - заявила Москалькова.

Она добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которому "люди вернутся домой, к семьям".

По словам омбудсмена, ранее Россия направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, является несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога ", - сказала Москалькова.

Она также заявила, что пришла на суд к Вышинского, чтобы его поддержать и передать председательствующей судьи официальное заявление об изменении меры пресечения на такой, что связанный с содержанием под стражей. Однако Москалькова не смогла этого сделать, поскольку заседание было перенесено.

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