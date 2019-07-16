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Омбудсмен России прокомментировала возможность обмена Вышинского на украинских моряков

Вторник, 16 июля 2019, 04:08

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова 15 июля приехала на суд по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и прокомментировала его возможен обмен на 24 украинских моряков, арестованных в Москве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как о обменный фонд. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и добиваться оправдательного приговора ", - заявила Москалькова.

Она добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которому "люди вернутся домой, к семьям".

По словам омбудсмена, ранее Россия направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, является несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога ", - сказала Москалькова.

Она также заявила, что пришла на суд к Вышинского, чтобы его поддержать и передать председательствующей судьи официальное заявление об изменении меры пресечения на такой, что связанный с содержанием под стражей. Однако Москалькова не смогла этого сделать, поскольку заседание было перенесено.

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Напоминаем:

  • Москалькова прилетела в Киев на суд подозреваемого в измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
  • Она обсудила с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой вопросы обмена удерживаемыми украинцами и россиянами. По словам российской чиновницы, эта встреча - в фарватере диалога между президентами.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

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Темы: морякиВышинскийРосcия
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