В РФ закончилось "следствие" в отношении пленных украинских моряков

776 просмотров
Вторник, 9 июля 2019, 20:46

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - объяснил юрист.

По его словам, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

"Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных", - рассказал Полозов.

По его информации, предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

"Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки пленные Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть моряков 7 июля 2019, 09:52
В России выдвинули окончательное обвинение 18 из 24 украинских моряков 4 июля 2019, 06:25
В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат 3 июля 2019, 01:14
Все новости
Главные новости
Украинка вышла в полуфинал самого престижного теннисного турнира
Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости
Насалику объявлено подозрение
Одесский суд полностью оправдал Труханова
Все новости
исследование

Соль можно употреблять или нет? Полезна она или вредна?

еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

комиксы

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Поиск по сайту
Архив
Весь архів