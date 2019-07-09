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В РФ закончилось "следствие" в отношении пленных украинских моряков

Вторник, 9 июля 2019, 20:46

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - объяснил юрист.

По его словам, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

"Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных", - рассказал Полозов.

По его информации, предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 

Украинская правда

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Темы: морякипленныеРосcия
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