В РФ закончилось "следствие" в отношении пленных украинских моряков

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко. Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - объяснил юрист.

По его словам, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

"Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных", - рассказал Полозов.

По его информации, предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

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