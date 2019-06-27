Офис президента Богдан "разрушает стереотипы" и готов меняться с Шефиры

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что разрушает стереотипы, которые существовали в отношении главы Администрации президента.

Об этом член команды Владимира Зеленского и экс-юрист Игоря Коломойского рассказал в интервью телеканалу "1+1", совладельцем которого является олигарх.

"Я стараюсь разрушать стереотипы. Глава Администрации не ходит просто так в ресторан. Я могу посетить кино, ночной клуб", – сказал Богдан.

На вопрос, может ли он выругаться на работе, руководитель Офиса президента ответил: "Да, постоянно. Я очень жесткий человек".

А на вопрос, имеет ли противостояние с командой Владимира Зеленского, в частности, с людьми из "95 квартала", отшутился:

"У меня есть жесткое противостояние. Я просто требую, требую от них, чтобы на сцене 95 квартала были шутки не только над нынешним президентом, но и над его главой администрации. Я считаю, что меня и мою деятельность незаслуженно обходят вниманием".

Так же и на вопрос, есть ли противостояние между ним и первым заместителем Сергеем Шефиры, ответил со смехом: "Страшное противостояние. Он все время забирает мой салат... Когда мы обедаем, в первую очередь он съедает мой салат".

Богдан не считает это местью за то, что Шефир не стал главой Администрации президента (теперь – Офиса президента): "Нет, я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться".

"Он говорил "нет", но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", – сказал Богдан.

Он также рассказал, что занимает на Банковой бывший кабинет президента, а кабинет Зеленского расположен на четвертом этаже.

"Вы знаете, что это кабинет, где Леонида Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот, в углу – диван, под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на четвертый этаж", – пояснил Богдан.

"А этот кабинет остался для главы АП. И здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", – добавил он.

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