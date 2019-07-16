Совбез ООН собирает заседание из-за украинского закона о языке

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Вторник, 16 июля 2019, 13:33

16 июля Совет национальной безопасности ООН на своем заседании обсудит украинский закон о языке.

Об этом говорится на сайте Совбеза.

Заседание, инициированное делегацией России, назначено на 10:00 утра (17:00 по киевскому времени).

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Напоминаем:

  • Российская делегация уже обращалась к председателю Совета Безопасности ООН и просила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Но тогда Совет безопасности отказался рассматривать этот вопрос.
  • 2 июля Россия решила во второй раз созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского закона о языке.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 16 июля этот закон вступил в силу. 

Украинская правда

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Темы: ООН Росcия язык


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