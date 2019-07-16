Совбез ООН собирает заседание из-за украинского закона о языке

16 июля Совет безопасности ООН на своем заседании обсудит украинский закон о языке, который в этот день вступил в силу.

Об этом говорится на сайте Совбеза.

Заседание, инициированное делегацией России, назначено на 10:00 утра (17:00 по киевскому времени).

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

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