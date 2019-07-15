Денисова едет в Москву на суд над моряками

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в комментарии "Укринформу"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить в Москве судебное заседание о продлении ареста украинским военнопленным.

Прямая речь: "Сегодня выезжаю в Москву. Завтра встречаюсь с госпожой Москальковой у нее в офисе, потому что мы договорились предпринять определенные шаги, подготовить некоторые документы, чтобы дало нам возможность более содержательно обсудить наши задачи, стоящие по реализации гуманитарных прав наших граждан. И в том числе - наработка механизма по возврату наших граждан. И мы завтра будем это делать".

Детали: 16 июля в Москву прибывают родственники и родные украинских военнопленных. В среду будут происходить судебные заседания по рассмотрению изменения или продления меры пресечения украинским морякам.

Что произошло раньше: Москалькова прилетела в Киев на суд в отношении подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Омбудсмены обсуждали вопрос обмена граждан Украины, которых удерживает РФ и россиян из Украины, которые хотят вернуться в Россию. Москалькова заявила, что эта встреча - в фарватере диалога, который начался между президентами страны Зеленским и Путиным.

Почему это важно: Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных украинских моряков. Россия пока отказывается выполнять это решение.

Напомним:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.

15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

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