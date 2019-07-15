Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова едет в Москву на суд над моряками

Понедельник, 15 июля 2019, 16:55

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в комментарии "Укринформу"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить в Москве судебное заседание о продлении ареста украинским военнопленным.

Прямая речь: "Сегодня выезжаю в Москву. Завтра встречаюсь с госпожой Москальковой у нее в офисе, потому что мы договорились предпринять определенные шаги, подготовить некоторые документы, чтобы дало нам возможность более содержательно обсудить наши задачи, стоящие по реализации гуманитарных прав наших граждан. И в том числе - наработка механизма по возврату наших граждан. И мы завтра будем это делать".

Детали: 16 июля в Москву прибывают родственники и родные украинских военнопленных. В среду будут происходить судебные заседания по рассмотрению изменения или продления меры пресечения украинским морякам.

Что произошло раньше: Москалькова прилетела в Киев на суд в отношении подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Омбудсмены обсуждали вопрос обмена граждан Украины, которых удерживает РФ и россиян из Украины, которые хотят вернуться в Россию. Москалькова заявила, что эта встреча - в фарватере диалога, который начался между президентами страны Зеленским и Путиным.

Почему это важно: Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных украинских моряков. Россия пока отказывается выполнять это решение.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Знать больше:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

"Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

Темы: морякиправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
моряки
Цены растут в геометрической прогрессии: как миграция зерна изменила жизнь городов на Дунае
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: