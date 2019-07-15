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Денисова: Моряки – в списке обмена военнопленными

Понедельник, 15 июля 2019, 18:22

Источник: комментарий уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой информагентству Интерфакс-Украина.

Украинская сторона включила военнопленных моряков в список лиц, которыми намерены обменяться Украин и Россия.

В среду, 17 июля, состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продления меры пресечения украинским морякам. Денисова сообщила, что 15 июля едет в Москву.

Прямая речь: "Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации о стадии судебного процесса. А моряки, конечно, в списках".

"Мы смотрим, какая стадия процесса (привлечения к ответственности – ред.) по тем гражданам, которые заявлены российской стороной", - уточнила омбудсмен.

Что произошло раньше: Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова встретилась с Денисовой, чтобы обсудить вопрос обмена удерживаемыми украинцами и россиянами. По словам российской чиновницы, эта встреча - в фарватере диалога между президентами.

Москалькова прилетела в Киев на суд подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

История вопроса:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Знать больше:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина

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