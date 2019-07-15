Денисова сообщила, что моряки – в списке обмена военнопленными

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Понедельник, 15 июля 2019, 18:22

Источник: комментарий уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой информагентству Интерфакс-Украина.

Украинская сторона включила военнопленных моряков в список лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ

В среду, 17 июля, состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продления меры пресечения украинским морякам.

Прямая речь: "Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации о стадии судебного процесса. А моряки, конечно, в списках".

"Мы смотрим, какая стадия процесса (привлечения к ответственности – ред.) по тем гражданам, которые заявлены российской стороной", - уточнила омбудсмен.

Что произошло раньше: Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова встретилась с Денисовой, чтобы обсудить вопрос обмена удерживаемыми украинцами и россиянами. По словам российской чиновницы, эта встреча - в фарватере диалога между президентами.

Москалькова прилетела в Киев на суд подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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