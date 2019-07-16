Окружение Зеленского держит его в "футляре" – источник

В правительстве заявляют, что ближайшее окружение президента Владимира Зеленского держит его в своего рода "футляре", пытаясь не допустить прямой коммуникации главы государства с "внешним миром".

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Государство в смартфоне Андрея Богдана".

"В АП есть несколько групп влияния. Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них. Если образно, то Богдан-Шефир-другие – они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", - рассказал не под запись один из еще действующих министров, который пытался пробиться через стенки "футляра".

Отмечается, что сейчас в команде Зеленского фактически всю коммуникацию и все сферы деятельности президента контролирует глава ОПУ Андрей Богдан.

Ярким примером отсутствия коммуникации президента и целого ведомства, которое концептуально входит в сферу его ответственности, стал скандал с нотой украинского МИД, которую отправили без согласования с Зеленским.

Президент негодовал на пресс-конференции, что узнал о документе из "Украинской правды", а не из разговора с министром.

При этом, по данным источников УП в МИД, за несколько недель до этого Климкин многократно пытался добиться встречи с президентом и даже звонил на приемную, что считается не самым престижным занятием в кругу топ-чиновников.

"Перед визитами Зеленского во Францию ​​и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра", - рассказал собеседник УП.

Пока неизвестно, знал об этом звонке Зеленский, или нет.

Напомним: