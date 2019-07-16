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Окружение Зеленского держит его в "футляре" – источник

Вторник, 16 июля 2019, 10:30
Окружение Зеленского держит его в футляре – источник

В правительстве заявляют, что ближайшее окружение президента Владимира Зеленского держит его в своего рода "футляре", пытаясь не допустить прямой коммуникации главы государства с "внешним миром".

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Государство в смартфоне Андрея Богдана".

"В АП есть несколько групп влияния. Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них. Если образно, то Богдан-Шефир-другие – они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", - рассказал не под запись один из еще действующих министров, который пытался пробиться через стенки "футляра".

Отмечается, что сейчас в команде Зеленского фактически всю коммуникацию и все сферы деятельности президента контролирует глава ОПУ Андрей Богдан.

Ярким примером отсутствия коммуникации президента и целого ведомства, которое концептуально входит в сферу его ответственности, стал скандал с нотой украинского МИД, которую отправили без согласования с Зеленским.

Президент негодовал на пресс-конференции, что узнал о документе из "Украинской правды", а не из разговора с министром.

При этом, по данным источников УП в МИД, за несколько недель до этого Климкин многократно пытался добиться встречи с президентом и даже звонил на приемную, что считается не самым престижным занятием в кругу топ-чиновников.

"Перед визитами Зеленского во Францию ​​и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра", - рассказал собеседник УП.

Пока неизвестно, знал об этом звонке Зеленский, или нет.

Напомним:

  • 27 июля Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России относительно пленных моряков.
  • Президент сказал, в частности, что узнает информацию о международных шагах Украины из интернета, а точнее, с "Украинской правды", и что он не видел ответ на российскую ноту.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин на это ответил, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.
  • В тот же день Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск".
  • 11 июля парламент второй раз не смог уволить Климкин и не назначил на эту должность нынешнего внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКлимкинБогдан
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