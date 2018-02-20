Хроника 20 февраля. Расстрел Небесной Сотни

Найцікавіше: 2006. Ахметов пробує себе в публічній політиці 2014. У центрі Києва розстрілюють протестувальників 2017. Крим в оренду Росії – "план Артеменка" для Трампа

2001, вівторок

– У парламенті почали збір підписів на підтримку Юлії Тимошенко, яку заарештували тиждень тому.

Дисидент Степан Хмара заявив, що готовий посісти місце Тимошенко у в'язничній камері в обмін на її звільнення з-під варти.

2002, середа

– Стає популярною технологія висунення двійників на майбутніх парламентських виборах, коли кандидатами в депутати реєструють кілька однофамільців.

За словами голови ЦВК Михайла Рябця, відомо про 123 "двійника". Зокрема, у Закарпатській області двійники зареєстровані майже у всіх округах, крім одного.

2003, четвер

– Вхідні дзвінки на мобільні будуть безкоштовними.

306 голосами "за" парламент переборов вето президента на закон про безкоштовні вхідні дзвінки для всіх видів телефонного зв'язку. Раніше мобільні оператори просили президента ветувати цю законодавчу ініціативу.

2004, п’ятниця

– Світова громада уважно спостерігає за демократичністю виборчого процесу в Україні, заявила колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, яка зустрілася в Києві з Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.

2006, понеділок

– "Олігархи – це руйнівники".

Бізнесмен Рінат Ахметов йде в публічну політику. Саме так сприймають його годинний виступ у Донецькому драматичному театрі.

Поміж іншого, Ахметов розповідає про бідне дитинство, запевняє, що не допомагав Віктору Януковичу стати прем’єром, і не він свого часу вкрав "Криворіжсталь" у держави, а уряд вкрав підприємство в країни.

2007, вівторок

– Російська мова має статус регіональної на Донеччині – відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Донецької області.

2008, середа

– Яценюк, "Кобра" та середній палець.

УП розповідає про дорожній інцидент, коли заступник керівника спецпідрозділу "Кобра" Олексій Кожа нібито показав з вікна машини середній палець спікеру Арсенію Яценюку (Кожа стверджує, що не показував).

Яценюк розповів про таку образу президенту Ющенку, і той зажадав звільнити все керівництво ДАІ і "Кобри".

– "Багато років проблема російсько-українських відносин генерувалася, в тому числі, високим українським керівництвом, яке вибудовувало відносини, орієнтуючись не на національні інтереси двох країн, а на політичну і бізнес-кон’юнктуру... Лобіюючи свої особисті інтереси, вони були брехливі і непослідовні як щодо своєї країни, так і щодо Росії. Я дуже хотіла б виправити ці помилки. І я їх виправлю".

Прем’єрка Юлія Тимошенко приїхала в Москву, де зустрінеться з керівництвом Росії.

2009, п’ятниця

– Найбільш ефективним методом розгону агресивно налаштованих демонстрантів є дозволені законом сльозогінні гази. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

При цьому він наголосив, що для міліції має бути головним завданням захист прав людей, у тому числі право на протест, і тільки по-друге – убезпечення суспільства від агресивно налаштованих учасників заворушень.

2010, субота

– Юлія Тимошенко відкликала з Вищого адмінсуду України свій позов до ЦВК щодо оскарження результатів президентських виборів. Причина – формальний розгляд наданих юристами Тимошенко доказів.

Суд клопотання про відклик позову задовольнив, а от мотиви для відкликання назвав необґрунтованими.

2012, понеділок

– У Києві викрали главу правління одного з лідерів видобутку природного газу в Україні "Нафтогазвидобування" 38-річного Олега Семінського. Більше трьох років він перебуватиме в полоні викрадачів.

– Росія не має претензій ні на один метр української землі – заявив спікер Держдуми Сергій Наришкін.

2013, середа

– Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін відзначився гучними заявами.

За його словами, у прокуратури достатньо доказів, що підтверджують причетність другого президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Достатньо у прокуратури і доказів, щоб звинуватити Павла Лазаренка і Юлію Тимошенко в замовному вбивстві бізнесмена Євгена Щербаня, стверджує Кузьмін.

2014, четвер

– Завершальний етап Революції Гідності. День розстрілу Небесної Сотні.

Протестувальники на Майдані перейшли в контрнаступ, відтіснили "Беркут" до урядового кварталу, зайняли Український дім.

Снайпери знов ведуть вогонь по активістах. Список жертв постійно оновлюється. Цього дня буде вбито 47 протестувальників, яких посмертно нагородять званням Герой України.

США запроваджують візові санкції до 20 українських чиновників, винних у застосуванні насильства, до санкцій готові вдатися і в ЄС.

Ввечері нардепи ухвалюють постанову про засудження насильства в Україні. "За" голосують 236 депутатів, 35 з яких – з Партії регіонів.

Спікер кримського парламенту Володимир Константинов не виключає відділення Криму від України в разі загострення ситуації в країні.

Поки в Україні цього не знають, але саме цього дня починається окупація Криму (пізніше ця дата буде відображена в російській медалі "За повернення Криму").

2015, п’ятниця

– Двоє українських військових загинули та троє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій українські війська втратили контроль над Чорнухиним Луганської області.

– В Україні ввели в дію рішення РНБО "Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією".

Зокрема, йдеться про необхідність припинення російської інформаційної агресії, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи проти російської пропаганди та вживання заходів для визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями.

– Генпрокуратура повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти Майдану 18 колишнім високопосадовцям, розповів начальник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. І додав: більшість з них перебуває в розшуку.

2016, субота

– З полону бойовиків звільнено чотирьох українських військових. Трьох із них обміняли за формулою "три на шість".

2017, понеділок

– Один український військовий загинув та ще один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Скандал із нардепом з фракції "Радикальної партії" Андрієм Артеменком.

The New York Times пише про те, що Артеменко передав екс-раднику президента США Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

За інформацією видання, план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Того ж дня Артеменка виключили з фракції. А сам нардеп заявив, що жодного плану в Білий дім не передавав, а був залучений США до перемовин з українського питання.

Рустем Халілов, для УП