Национальное антикоррупционное бюро отсудило у прокуратуры доступ к телефонам фигурантов скандала о хищении в Укроборонпроме, но за месяц, на который предоставлен доступ, так и не пришло по них.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что ходатайство детективов НАБУ относительно доступа к мобильным телефонам Виталия Жукова и Андрея Рогозы Соломенский райсуд Киева удовлетворил 3 июня.

Детективы просили предоставить временный доступ с возможностью изъятия оригиналов вещей и документов ГПУ. Речь шла о 7 мобильных телефонах и жестком диске, информации на них и документах, содержащие данные из них.

Из этих телефонов два принадлежали Рогозе, еще один – Жукову. Кому принадлежали остальные четыре – неизвестно.

НАБУ также просило рассматривать дело в закрытом судебном заседании и без вызова прокуроров.

Суд удовлетворил ходатайство детективов частично: заседание провели в закрытом режиме, но прокуратуру на него вызвали.

Суд предоставил доступ с возможностью изъятия (копирования) информации, которая на них содержится, к телефонам и жесткому диску, а в отношении документов – предоставил доступ с возможностью изъятия копий.

Постановление действует 1 месяц, то есть право доступа к телефонам у детективов заканчивается 3 июля.

Журналисты выяснили, что на момент выхода программы в эфир решение выполнено не было.

Сообщается, что прокуратура отказала НАБУ из-за нарушения процедуры доступа по судебному постановлению. Мол, по ст.165 УПК детективы должны были предъявить прокурорам оригинал постановления и потом еще вручить копию. Вместо этого они послали по почте и только копию.

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