Хищение оборонки: НАБУ пренебрегает доступом к телефонам фигурантов

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Вторник, 2 июля 2019, 12:58

Национальное антикоррупционное бюро отсудило у прокуратуры доступ к телефонам фигурантов скандала о хищении в Укроборонпроме, но за месяц, на который предоставлен доступ, так и не пришло по них.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что ходатайство детективов НАБУ относительно доступа к мобильным телефонам Виталия Жукова и Андрея Рогозы Соломенский райсуд Киева удовлетворил 3 июня.

Детективы просили предоставить временный доступ с возможностью изъятия оригиналов вещей и документов ГПУ. Речь шла о 7 мобильных телефонах и жестком диске, информации на них и документах, содержащие данные из них.

Из этих телефонов два принадлежали Рогозе, еще один – Жукову. Кому принадлежали остальные четыре – неизвестно.

НАБУ также просило рассматривать дело в закрытом судебном заседании и без вызова прокуроров.

Суд удовлетворил ходатайство детективов частично: заседание провели в закрытом режиме, но прокуратуру на него вызвали.

Суд предоставил доступ с возможностью изъятия (копирования) информации, которая на них содержится, к телефонам и жесткому диску, а в отношении документов – предоставил доступ с возможностью изъятия копий.

Постановление действует 1 месяц, то есть право доступа к телефонам у детективов заканчивается 3 июля.

Журналисты выяснили, что на момент выхода программы в эфир решение выполнено не было.

Сообщается, что прокуратура отказала НАБУ из-за нарушения процедуры доступа по судебному постановлению. Мол, по ст.165 УПК детективы должны были предъявить прокурорам оригинал постановления и потом еще вручить копию. Вместо этого они послали по почте и только копию.

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Напомним:

  • После публикации серии расследований журналистов о хищениях в оборонном комплексе Украины, НАБУ пыталось получить доступ к мобильным телефонам Жукова и Рогозы. Эти телефоны содержали переписку, которая может стать доказательством в деле о хищении средств при закупке запчастей в ГК "Укроборонпром".
  • Сейчас эти телефоны находятся в Главной военной прокуратуре ГПУ, которая их и изъяла у указанных лиц еще в 2017 году в ходе расследования другого дела, и приобщила к собственному производству об уклонении от налогов.
  • Сначала НАБУ просило прокуратуру ознакомиться с материалами их следствия через запрос. Однако на ознакомление прокуроры предоставили 300 страниц материалов – без самих телефонов. Это объяснили тем, что мобильные терминалы на тот момент находились на экспертизе.
  • В связи с тем, что прокуратура не предоставляла телефоны НАБУ, бюро обратилось в суд.
  • Через неделю после того, как суд удовлетворил ходатайство НАБУ, главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал видео-блог, в котором обвинил детективов в "процессуальной безграмотности" и пообещал опубликовать запись этого судебного заседания, в котором якобы зафиксированы проявления непрофессионализма детективов НАБУ.
  • Обещанные записи Матиос за три недели так и не опубликовал, а на официальный запрос журналистов из прокуратуры ответили отпиской.
  • Вместе с тем по данным программы, ходатайство детективов в суд содержало странные приложения.
  • Например, допрос одним детективом НАБУ другого детектива НАБУ, в котором последний описывает краткое содержание программы "Наші гроші", при этом допрос проведен в каком-то старом производстве, отличном от того, которое было зарегистрировано в феврале 2019 года по материалам программы, пересказанной детективом.

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Темы: Укроборонпром НАБУ Генпрокуратура


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