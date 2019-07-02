В ЦИК объяснили регистрацию Клюева и Шария: кивают на суд
В Центральной избирательной комиссии говорят, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего "регионала" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.
По его словам у комиссии нет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине.
Радченко утверждает, что из-за этого ЦИК не может вновь отказать экс-чиновнику.
"Мы обязаны выполнить решение суда... Решение суда было повторно рассмотреть, и у нас нет других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему – УП), по сути, мы принять не можем", – заверил заместитель председателя ЦИК.
Он подчеркнул, что ведомство обязано выполнить решение суда.
По словам Радченко, у Центризбиркома все еще есть документы, согласно которым, Клюев находится за пределами государства.
"Только проблема в том, что суд их не считает такими, которые достаточно доказывают это", – говорят в ЦИК.
Там также отмечают, что неоднократно обращались в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, но дополнительных документов не получили.
"На основании письма Генпрокуратуры Центральная избирательная комиссия сказала, что господин Клюев не проживает, отказала в регистрации. А суд сказал, что это письмо не является надлежащим и эта информация не подходит", – уверяет Радченко.
Объясняя регистрацию кандидатом блогера Анатолия Шария, член ЦИК тоже сослался на решение суда.
"На основании того же самого. Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой, и все", – уверяет Радченко.
Напомним:
- Ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.
- Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.
- 1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.
- 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.
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