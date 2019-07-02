Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты Анатолию Шарию на основании информации из сети, не получив официального подтверждения, что блоггер не живет в Украине.

Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, которое было обнародовано во вторник.

Само заседание суда, которое обязало ЦИК зарегистрировать Шария, состоялось 26 июня.

Позже Верховный суд также обязал Центризбирком "повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом". Решение Верховного суда еще не опубликовано в реестре.

ЦИК отказала блогеру из-за сомнений, что он 5 лет не проживает в Украине. В материалах судебного дела говорится, что такой вывод в комиссии сделали на основании сообщений средств массовой информации.

В частности, Центризбирком сослался на канал на YouTube жены Шария, статьи в онлайн-изданиях и обращения Комитета освобождения политзаключенных Украины, адресованных президенту Литовской республики Дали Грибаускайте.

Кроме того, ЦИК обращалась в Государственную пограничную службу с запросом относительно пересечения Шарием границы Украины. Пограничники ответили, что "информация о данном лице отсутствует".

Суд решил, что сведения из интернет-источников не могут считаться обоснованным при отсутствии подтверждений Госпогранслужбы, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и тому подобное.

"Украинская правда" пыталась получить объяснения в пресс-службе ГПС относительно въездов и выездов Шария. Однако в ведомстве сказали, что комментировать ситуацию "некому" и предложили обратиться к ним на следующий день.

Ранее Анатолий Шарий сам неоднократно рассказывал, что уехал из Украины якобы из-за политического преследования и живет в Европе.

Напомним: