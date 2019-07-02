Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально

3252 просмотра
Вторник, 2 июля 2019, 22:52

Эксглава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев сопровождал президента-беглеца в пути из РФ в Крым, затем мог пересекать границу Украины исключительно вне таможенного контроля.

Об этом стало известно из письма Генеральной прокуратуры, адресованного Центральной избирательной комиссии и обнародованного Громадським.

В письме приводятся данные Госпогранслужбы, по которым Клюев в январе 2014-го летал в Салалу и обратно - и с тех пор больше не пересекал границу Украины.

Также в письме говорится о том, что 21-23 февраля 2014 года Клюев сопровождал Януковича, когда бежавший экс-президент на вертолете РФ летел из России в Крым.

"Имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - рассказали в ГПУ о Клюеве.

Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что в декабре 2016-го Клюев на судебных заседаниях Дорогомиловского суда в Москве давал показания "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом".

Ранее ГПУ подтвердила, что Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.

Кроме того, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил Громадському, что Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

Напомним:

  • 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
  • 1 июля Верховный суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.
  • 2 июля комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы. В ЦИК отметили, что решение приняли большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Клюев ЦИК суд Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Майдане требуют "не пускать сепаров в Раду" 2 июля 2019, 20:58
ГПУ подтвердила: Клюева задержат, как только он приедет в Украину 2 июля 2019, 19:54
На Майдане соберется протест в связи с последними решениями ЦИК 2 июля 2019, 18:36
Все новости
Главные новости
Новости 2 июля: Регистрация Клюева и Шария кандидатами в депутаты, причина взрыва на Днепропетровщине
Экс-"регионала" Иванющенко сняли с розыска
ГПУ подтвердила: Клюева задержат, как только он приедет в Украину
Парубий отменил приглашение ПАСЕ на парламентские выборы
Все новости
тест

Боитесь отравиться летом? Проверьте, насколько вы рискуете

мнение

Научные аргументы, почему вам надо завести собаку

мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лайфхаков, которые помогут легче путешествовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів