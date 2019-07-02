Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально
Эксглава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев сопровождал президента-беглеца в пути из РФ в Крым, затем мог пересекать границу Украины исключительно вне таможенного контроля.
Об этом стало известно из письма Генеральной прокуратуры, адресованного Центральной избирательной комиссии и обнародованного Громадським.
В письме приводятся данные Госпогранслужбы, по которым Клюев в январе 2014-го летал в Салалу и обратно - и с тех пор больше не пересекал границу Украины.
Также в письме говорится о том, что 21-23 февраля 2014 года Клюев сопровождал Януковича, когда бежавший экс-президент на вертолете РФ летел из России в Крым.
"Имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - рассказали в ГПУ о Клюеве.
Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что в декабре 2016-го Клюев на судебных заседаниях Дорогомиловского суда в Москве давал показания "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом".
Ранее ГПУ подтвердила, что Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.
Кроме того, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил Громадському, что Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.
Напомним:
- 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
- 1 июля Верховный суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.
- 2 июля комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы. В ЦИК отметили, что решение приняли большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда.