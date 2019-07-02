Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально

Эксглава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев сопровождал президента-беглеца в пути из РФ в Крым, затем мог пересекать границу Украины исключительно вне таможенного контроля.

Об этом стало известно из письма Генеральной прокуратуры, адресованного Центральной избирательной комиссии и обнародованного Громадським.

В письме приводятся данные Госпогранслужбы, по которым Клюев в январе 2014-го летал в Салалу и обратно - и с тех пор больше не пересекал границу Украины.

Также в письме говорится о том, что 21-23 февраля 2014 года Клюев сопровождал Януковича, когда бежавший экс-президент на вертолете РФ летел из России в Крым.

"Имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - рассказали в ГПУ о Клюеве.

Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что в декабре 2016-го Клюев на судебных заседаниях Дорогомиловского суда в Москве давал показания "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом".

Ранее ГПУ подтвердила, что Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.

Кроме того, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил Громадському, что Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

Напомним: