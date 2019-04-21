Незаконное голосование: К Зеленскому приехала полиция

В штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили админпротокол относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube "Зе! Президент".

На видео видно, как представитель полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты.

полиция под офисом В. Зеленского фото Романа Кравца, УП

Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень.

Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.

Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".

В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.

Впоследствии Разумков пояснил, что Зеленский получил протокол относительно админнарушения.

фото Эльдара Сарахмана, УП

По его словам, представители полиции сообщили Зеленскому, что демонстрацией бюллетеня он нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Разумков отметил, что составленный протокол будет направлен в суд, после чего Зеленский вынужден будет заплатить штраф от 510 до 750 гривен.

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Напомним: