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Незаконное голосование: К Зеленскому приехала полиция

Воскресенье, 21 апреля 2019, 14:35

В штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили админпротокол относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube "Зе! Президент".

На видео видно, как представитель полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты.

полиция под офисом В. Зеленского
полиция под офисом В. Зеленского
фото Романа Кравца, УП

Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень.

Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.

Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".

В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.

Впоследствии Разумков пояснил, что Зеленский получил протокол относительно админнарушения.

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

По его словам, представители полиции сообщили Зеленскому, что демонстрацией бюллетеня он нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Разумков отметил, что составленный протокол будет направлен в суд, после чего Зеленский вынужден будет заплатить штраф от 510 до 750 гривен.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.
  • После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
  • После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.
  • 31 марта, во время первого тура выборов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом.
  • Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
  • В конце концов, депутату выписали административный протокол.
  • В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019полиция
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