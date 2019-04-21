Незаконное голосование Зеленского: на нарушения отреагировало МВД
В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.
Об этом во время брифинга в воскресенье сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал Шкиряк, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию Зеленским бюллетеня.
"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
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Напомним:
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.
- После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
- 31 марта, во время первого тура выборов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом.
- Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
- В конце концов, депутату выписали административный протокол.
- В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.
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