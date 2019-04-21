Незаконное голосование Зеленского: на нарушения отреагировало МВД

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:54

В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.

Об этом во время брифинга в воскресенье сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал Шкиряк, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.
  • После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
  • 31 марта, во время первого тура выборов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом.
  • Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
  • В конце концов, депутату выписали административный протокол.
  • В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.

Темы: Зеленский выборы президента 2019 МВД полиция


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