Незаконное голосование Зеленского: на нарушения отреагировало МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.

Об этом во время брифинга в воскресенье сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал Шкиряк, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Читайте также онлайн "Хроника выборов президента 2019, второй тур"

Напомним: