Зеленский проголосовал с нарушением закона

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.

Об этом сообщает ТСН телеканала "1+1".

Выйдя из кабины для голосования, Зеленский показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени.

фото: тсн

После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.

Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования.

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Напомним: