Зеленский проголосовал с нарушением закона

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:01

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.

Об этом сообщает ТСН телеканала "1+1".

Выйдя из кабины для голосования, Зеленский показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени.

 
фото: тсн

После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.

Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования.

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Напомним:

  • 31 марта, во время первого тура выборов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом.
  • Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
  • В конце концов, депутату выписали административный протокол.
  • В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.

Темы: выборы президента 2019 Зеленский


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