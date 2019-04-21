Зеленский проголосовал с нарушением закона
Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень.
Об этом сообщает ТСН телеканала "1+1".
Выйдя из кабины для голосования, Зеленский показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени.
После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.
Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования.
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Напомним:
- 31 марта, во время первого тура выборов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом.
- Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
- В конце концов, депутату выписали административный протокол.
- В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.